EL CAFÉ DEL ALCOYANO "No vale jugar bien, hay que ganar" Lado Mokhevishvili, jugador del Deportivo, ha estado tomando el tradicional "café del Alcoyano", desde Premium Sport Café - Con el georgiano hemos hablado de muchas temas y le hemos conocido un poco más jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/01/2018) Lado Mokhevishvili, jugador del Alcoyano, cedido por el Albacete, ha sido nuestro invitado en Premium Sport Café para tomar "el café del Alcoyano". Futbolista que llega con la ilusión de volver al Albacete y triunfar en el mundo del fútbol. Lado, nos ha hablado de su país, de como llegó a España y de su estancia en este país. Con residencia en Badalona ya que está en España desde los 4 años. Una interesante historia que desconocíamos de este joven jugador del Alcoyano.