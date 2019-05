The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Noche de carteles locales Los distintos candidatos junto a sus compañeros de partido han participado en la pegada de carteles con el Teix como principal punto de concentración viernes, 10 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los militantes locales de los partidos políticos han participado en la pegada de carteles que ha tenido lugar en la noche de jueves 9 al viernes 10. Los candidatos a la alcaldia se han visto arropados por numerosos compañeros. El Teix ha sido uno de los puntos en el que más partidos han coincidido. Una noche electoral de pegada de carteles con la que se ha dado el tradicional pistoletazo de salida para la campaña de elecciones municipales del 28 de mayo. Toni Francés, Sandra Obiol, Naiara Davó, Rosa García, Quique Ruiz y Màrius Ivorra son estos cabeza de lista que aspiran a ser alcaldes de la ciudad. También aspiran a ser alcaldes David Abad por Vox y María Dolores Calero de Tercera Edad en acción.