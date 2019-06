The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Nombroses activitats per a celebrar que la Fira és internacional Al llarg del matí en el Pla de la Font s'han preparat més de 1.000 entrepans, s'han fet balls tradicionals, exhibició de bolilleres o recreació de la Fira Cavallar, entre d'altres. lunes, 03 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/06/2019) Entrepans, balls, música… Cocentaina va eixir al carrer per a celebrar la declaració de la Fira de Tots Sants de Cocentaina com a Festa d’Interés Turístic Internacional. Ho va fer amb una festa al llarg de tot el matí en el Pla de la Font amb nombrosos actes. Des de més de 1.000 entrepans fins a balls tradicionals o les entrevistes de Carolina Ferre. L’alcaldessa Mireia Estepa s'ha mostrat molt contenta per la resposta i ha volgut agrair la seua participación a les entitats que han pres part en aquest esdeveniment. També va haver altres actes com exhibicions de bolilleres, recreació de la Fira Cavallar o una zona infantil, entre d’altres.