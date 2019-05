The examples populate this alert with dummy content

CELTA DE VIGO B - ALCOYANO Nos debéis una El Alcoyano comienza la eliminatoria por la salvación en Vigo . El partido será el domingo a la 12.00 horas y lo contaremos en Radio Alcoy en el 1485 de Om, app Ser o en esta misma web viernes, 24 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/05/2019) La competición le ha dado una segunda oportunidad después de lapidar la primera. El Alcoyano que dependía de sí mismo ante el Conquense, pero se dejó empatar en el último minuto que le condena a seguir luchado por la salvación. El partido de ida será el domingo en Vigo ante el filial celtista a las 12.00 hora en el estadio de Barreiro. Un filial con mucha calidad que tratará de ponerle las cosas difíciles al Alcoyano sabiendo que el partido de vuelta en Alcoy y en El Collao, puede pesarles. Barrera se ha llevado a 19 jugadores, el técnico ha confirmado que no habrá muchos cambios en la alineación y espera que el equipo consiga un buen resultado. Para el entrenador marcar es más importante que no encajar, por lo que buscará como hasta ahora, ir a por el partido y marcar. Con Barrera, el equipo ha marcado en 9 de los últimos 10 partidos, aunque también ha encajado en los mismos. El árbitro del partido será el castellano-leonés Fernando Román Román. El partido será el domingo a las 12.00 horas en Vigo. El partido será el domingo a la 12.00 horas y lo contaremos en Radio Alcoy en el 1485 de Om, app Ser o en esta misma web a partir de las 11.45 horas. Escucha en el enlace de Ser Deportivos a todos los protagonistas en la previa del partido, Mario Barrera, Rubio y el jugador de Muro , Raúl González que ha militado esta temporada en el filial del Deportivo de la Coruña y conoce perfectamente al rival.