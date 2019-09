The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Nos gustaría aprobar el próximo presupuesto dentro del 2019" La concejal de Hacienda, Comercio y Régimen Jurídico, Vanessa Moltó, analiza los objetivos de las delegaciones que encabeza, entre los que destaca la elaboración de la previsión de gastos e ingresos de 2020 lunes, 16 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/09/2019) Vanessa Moltó, concejal de Hacienda, Comercio y Régimen Jurídico, explica en Hoy por Hoy Alcoy las previsiones de las delegaciones que ostenta en el Ayuntamiento de Alcoy. La edil ha señalado que ha comenzado el proceso para la elaboración del próximo presupuesto municipal. "Nos gustaría tenerlo aprobado dentro del año en curso y así tenerlo a punto nada más empezar el próximo año". La edil analiza los proyectos más inmediatos en materia de Comercio, entre los que destaca dotar de este servicio al barrio de Batoy.