LOTERÍA "Nos ha tocado un millón de euros, es increible" Los propietarios del Bar Penya de l'Aguila de Penáguila resultan agraciados con cinco décimos del primer premio del Sorteo del Niño vendido en Barcelona domingo, 06 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Sorteo del Niño del día de Reyes ha dejado este domingo en Penáguila un millón de euros del primer premio. El sobrino de los propietarios del Bar Penya de l’Aguila fue quien trajo la suerte a la comarca al comprar cinco décimos del 37.142, vendido íntegramente en la administración de lotería 271 de Barcelona. Paqui, esposa del propietario del bar, confirmaba a Radio Alcoy la emoción e ilusión que supone para la familia este premio. Ha explicado que su sobrino, que trabaja en Barcelona, decidió probar suerte con este número y el azar ha convertido el ultimo día de de las vacaciones de Navidad en una jornada festiva en Penáguila. "Nos ha tocado un millón de euros, es increible", ha dicho muy emocionada. La celebración se prolongó durante toda la tarde en que los agraciados comenzaron a decidir en que gastar lo ganado con el premio.