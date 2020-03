The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "Nos han llegado a tirar hasta petardos dentro de la pista" El hockey sobre patines ha cambiado mucho. Desde la cervecería Soc Alcoià repasamos parte de la historia del Patin Alcodiam, hoy nos visitan Coqui Segura y Rodolfo Aznar miércoles, 11 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/03/2020) La historia del Patín Alcodiam Salesianos es muy amplia. Muchas épocas muchas anécdotas y muchas batallas que contar. El hockey sobre patines ha cambiado mucho y desde la cervecería Soc Alcoià, en la c/ Isabel II , 13 de Alcoy, repasamos una vez asl mes, parte de la historia del Patin Alcodiam, hoy nos visitan Coqui Segura y Rodolfo Aznar. Ambos fueron jugadores y Segura también fue presidente de la entidad. No te pierdas todo lo que nos cuentas dos grandes personajes de la historia azulgrana, que desde bien pequeños están vinculados a la entidad.