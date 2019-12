The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Nos hubiera gustado un gobierno local plural" La diputada de Unides Podem en las Cortes Valencianas, Estefanía Blanes, reivindica para Alcoy una coalición al estilo del Botànic lunes, 09 de diciembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (09/12/2019) Estefanía Blanes, designada diputada por Unides Podem tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril, ha asumido la presidencia de la comisión de la radiotelevisión valenciana, la secretaria de la de justicia y la portavocía de la de territorio, movilidad y obras públicas. Desde su función en la gestión autonómica desde Les Corts Valencianes ha destacado en Radio Alcoy el valor de haber logrado revalidar el gobierno de coalición con PSOE y Compromís en el ámbito autonómico. "Ha sido importante entrar en el Botánic. Se hizo una labor importante de cambio y de democratizar las instituciones. Hemos de dar un paso adelante en esa consolidación". La diputada ha lamentado en el ámbito local no se hayan logrado acuerdos de gobierno con los que la ciudad avanzaría. "Nos hubiera gustado un gobierno plural" Blanes forma parte del grupo parlamentario de Unides Podemos en Les Corts que integran 8 diputados, entre ellos la también alcoyana Naiara Davó que ejerce de Síndica de Podem.