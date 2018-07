The examples populate this alert with dummy content

MEJORAS Notable cambio en los vestuarios del Eduardo Latorre La inversión es de más de 7.000 euros en los vestuarios femeninos martes, 10 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Mejara notable en los vestuarios femeninos del complejo Edardo Latorre. Con el objetivo de seguir mejorando los servicios prestados a los usuarios de las instalaciones deportivas municipales, la concejalía de Deportes ha realizado una inversión en la mejora de los vestuarios femeninos del Complejo Eduardo Latorre, en concepto de taquillas y bancos así como en la sustitución de las corcheras para la piscina polivalente. Estos cambios mejorarán la oferta de servicios y el confort de los usuarios dando respuesta a las mejoras propuestas por los mismos. Esta adquisición supone una inversión total de 7.432,06 euros, de ellos, 4.727,35 en concepto de 33 taquillas y dos bancos; y los 2.704,7 restantes en siete juegos de corcheras de competición para la piscina.