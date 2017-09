Notalgia post-industrial

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2017)

El pasado atrae al presente. Y siempre, o casi siempre, ayuda en la difícil tarea de su comprensión. Alcoy, si tiene algo de lo que presume y no se queja, es de su pasado industrial. Un legado que ha dejado huella en la música actual. Un gran ejemplo son los We are not brothers, que presentan este sábado su tercer trabajo, III, en más que un concierto, un espectáculo, que prevé reunir a tres grandes nombres este sábado, a partir de las ocho, en el Teatre Principal: Ana Curra, The suicide of western culture y el alcoyano Hugo Mas. Antes, los hemos invitado a Tragaluz para que nos hablen de su música 'darkie', de por qué actúan menos en Alcoy que otros lugares y un poco sobre la actualidad. El jueves, la entrevista, junto a otra gran invitada del S.XXI: la actriz Carmen Machi.