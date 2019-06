The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Notes de teatre i de piano L’organització de la Mostra fa balanç de la 29 edició i Amics de la Música presenta la VII Setmana Gran del Piano viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (07/06/2019) Encara ressonen els sons de la Mostra de Teatre que ahir va dir adéu rere quatre intensos dies plens de teatre, circ i dansa. Miquel Santamaría és un dels convidats de Tragaluz i ens fa un balanç sobre el desenvolupament de la 29 edició d’aquesta fira de les arts escèniques. I ens n’anirem “con la música a otra parte”. En concret, ens endinsem en la programació que ha preparat l’Associació Amigos de la Música d’Alcoi per a la setena edició de la Setmana Gran del Piano. Alfonso Jordá, president de l’Associació Amics de la Música, i Eduardo Segura, president del Círculo Industrial de Alcoy, perquè els donen a conèixer el repertori que sonarà a ritme de tecles. Benvinguts a una nova edició de Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy amb el recolzament de la Regidoria de Cultura.