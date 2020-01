Nou Centre de Dia per als malalts d'alzheimer a Banyeres de Mariola

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/01/2020)

Banyeres de Mariola ja té acabades les obres del nou Centre de Dia per a malalts d’azheimer. Aquest local municipal s’ha construït en la planta baixa de la residència de la Tercera Edat.

En l’últim ple, l’Ajuntament va decidir cedir per un període de vint anys aquesta instal·lació a l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer i altres Demències Degeneratives de la localitat.

També s’ha tramitat amb Conselleria de Benestar Social l’autorització per a que puguen desenvolupar-se activitats a les noves instal·lacions. L’alcalde d'aquesta població, Josep Sempere, explica que era una obra molt esperada i que millora l'atenció d'aquestes persones.

El nombre de places per a l’atenció de malalts d’Alzheimer es de 40. L’obra es va adjudicar per 349.000 euros, subvencionada en un 95% per la Diputació Provincial i la resta per l’Ajuntament. A més s’han hagut de fer obres de cimentació i murs complementaris amb un cost de 21.147 euros per a un cost total de 370.147 euros.