MOROS Y CRISTIANOS Novedades para la Gloria infantil El pregón festero de la niñez estrena este domingo carácter mixto con la participación de dos niñas – Marcos Jácome se estrena como sargento moro sábado, 07 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp 30 niños están llamados a proclamar este domingo la Fiesta de Moros y Cristianos de 2018. Son los protagonistas de la Gloria infantil, que arranca a las 12.00 horas desde El Partidor con la participación, por primera vez, de niñas: Carmela Nadal, de los Marrakesch, y Sara Montava, de los Aragonesos. Tomarán el relevo de Tania Aznar, de los Marrakesch, la primera gloriera oficial en Alcoy. Los pequeños llevan más de un mes de ensayos previos al son de las dos piezas que se interpretarán en el desfile, ambas de Tomás Olcina: la clásica Aitana y la novedosa Antonio Llinares, dedicada al ex asesor artístico de la Asociación de San Jorge. La Societat Musical Nova y la Corporación Musical Primitiva pondrán música al desfile, que recorrerá las calles de la zona Centro hasta llegar a la iglesia de San Jorge poco antes de las 14.00 horas. La Gloria infantil comenzó a celebrarse en 1965. Fue en la mañana del 23 de abril de aquel año, en el que la Asociación de San Jorge modificó el calendario festero para hacerlo coincidir con el fin de semana. Lo que nació como un relleno para la jornada del patrón que, fuera de la trilogía, quedaba huérfana de actos, tuvo tal éxito que se consolidó de inmediato entre las actividades previas de los Moros y Cristianos. Más de tres décadas después de aquel triunfual –y pasado por agua- estreno, la Gloria infantil de 2018 quedará para la historia como la primera de carácter mixto. En el acto se estrena en el cargo el sargento moro, Marcos Jácome, ganador del último concurso convocado por la Asociación de San Jorge para cubrir el cargo. En los cristianos repita Víctor Fernández. La jornada comienza a las 8.30 horas con la Misa en la que buena parte de los glorieros recibirá la Primera Comunión. La Eucaristía contará con la música del coro Veus Blanques. El párroco alcoyano Camilo Bardisa será el encargado de oficiar la ceremonia.