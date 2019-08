The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Novedades en el Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante El sénior masculino ha fichado a un pívot de dos metros y el sénior femenino a Toni Aracil como técnico junto a Lirios Rovira - Nacho Blasco y Robert Sanchis llevarán el sénior masculino viernes, 09 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El sénior masculino del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante conocía que finalmente seguirá en categoría autonómica pese a sufrir la pasada campaña el descenso administrativo. Será entrenado este año por el tándem formado por Nacho Blasco y Robert Sanchis que será entrenador-jugador. Además se ha anunciado el fichaje de Iván Salom, pívot de casi dos metros, procedente del Alzira y con una amplia experiencia en diferentes categorías del baloncesto incluso llegando a jugar en EBA. Es segura la continuidad del capitán Héctor Gomar, junto a las de Pau Agulló, Álex López, Robert Sanchis y Aaron, más los juniors que pasan a sénior Xavi Agulló y Daniel Sánchez, además de la vuelta al club de Carles Terol y los posibles regresos de Sergio Picó, Gabriel Balaguer y Joan Durá. El sénior femenino contará con Toni Aracil como técnico junto a Lirios Rovira, que seguirá otro año como directora deportiva del club. Ambos hace ya años que se conocen coincidiendo cuando ella debutó en el júnior y Aracil era ayudante del técnico Gabi Sempere. El equipo se ha clasificado las últimas tres temporadas para disputar la fase de ascenso a Primera Nacional. Por lo que respecta a las jugadoras del equipo sénior, confirmar que estarán en el equipo Laura Hernández, Almudena Tárraga, Nuria Aguilar, Aroa Crespo, Lidia Coderch, Júlia Barceló, María Colomina y Ariadna García. Falta por ver si se podrá contar la capitana Ana Pedrós, por sus molestias en la rodilla. Además, se está en negociaciones con alguna jugadora que ya ha pasado por el club y se contará con algunas de las jugadoras juniors para completar la plantilla.