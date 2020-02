The examples populate this alert with dummy content

AGORA Noves ocupacions per a polígons renovats Analitzem l'Acord Territorial, Alcoi, Ibi, Ontinyent per l'ocupació amb els seus responsables - La directora general del IVACE, Julia Company, planteja les ajudes per fer més atractives les àrees industrials miércoles, 05 de febrero de 2020

Ágora, l'espai dels emprenedors, rep la visita dels responsables del projecte ACTAIO. Són les sigles de l'Acord Territorial, Alcoi, Ibi, Ontinyent per l'ocupació. Analitzem els objectius i la projecció de futur amb la seva coordinadora, Macarena Florencio, amb Javier García, el tècnic d'Investigació Social i Estratègia Territorial i Rosa Muñoz, Tècnic de Formació del projecte.



Les àrees industrials i els polígons han de ser espais atractius per als emprenedors. Amb la directora general del IVACE, Julia Company coneixerem les ajudes previstes per a la modernització i les inversions realitzades per a la transformació.