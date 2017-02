“Nuestra intención es ser primeros”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/02/2017)

“Juegue quien juegue el equipo estará bien”. Esa es la afirmación que el entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, ha dado en su comparecencia en rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Llagostera en Palamós. El encuentro se disputará a las 12 horas y lo podrán seguir en Radio Alcoy, en el 1485OM o en esta misma página web. El Alcoyano viaja el sábado a Girona después de su sesión de entrenamiento en El Collao. El entrenador se lleva a los 17 jugadores que tiene disponible ya que Mario Arques continúa lesionado y el canterano Joan Francés no irá con el primer equipo. Por parte del rival, el defensa Masó está sancionado y no podrá jugar, el que sí que jugará es Antonio Navarro, como ha avanzado Seligrat en sala de prensa.

El Llagostera es un rival que a pesar de que va por la parte baja de la tabla y de que es uno de los equipos que más goles ha encajado en lo que va de temporada, hace dos jornadas logró ganarle al Hércules y como local tan sólo ha encajado una derrota en toda la temporada, y fue contra el Barça B el actual líder, mientras que los datos del Alcoyano como visitante esta campaña son de 3 victorias, 3 derrotas y 6 empates. El entrenador del Alcoyano, Seligrat, ha destacado en la rueda de prensa que “si miras la clasificación, el Llagostera ha perdido 10 partidos esta temporada, 9 fuera de casa y 1 como local, y fue contra el líder, el Barça B. El Llagostera es un equipo en su casa y otro fuera. Todos somos más fuertes cuando jugamos en casa pero en este equipo se nota mucho la diferencia”. Por otra parte, el Llagostera se ha reforzado en el mercado de invierno con la llegada de tres jugadores, ya que no ha realizado una buena primera vuelta a pesar de que es un recién descendido de Segunda A, de la categoría de plata.

Para el míster, son muy importantes las sensaciones que le transmite el equipo. “El liderato ahora mismo me importa bien poco, me importará en la jornada 38”, afirma Seligrat, aunque tiene claro que el objetivo “es ganar cada semana, y a final de temporada nuestra intención ser primeros, no sólo hacer play off, si no ser primeros”.

Jorge Hernández también ha comparecido ante los medios antes del encuentro asegurando que “trataremos de hacer un buen partido y hacer bueno el punto de la semana pasada”. Hernández es un jugador que no se termina de consolidar en el once titular y lo achaca a que “hay mucha competencia, y eso es bueno para el equipo”. El jugador blanquiazul afirma que a nivel personal se encuentra “bien, estoy entrenando bien. Cuando el entrenador decida que juegue intentaré ayudar al equipo”.