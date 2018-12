The examples populate this alert with dummy content

"Nuestra prioridad son las políticas económicas, sociales e inversiones" El Gobierno local busca acuerdos con la oposición para sacar adelante el presupuesto municipal para 2019, que crece un 8% y asciende a 64 millones de euros jueves, 13 de diciembre de 2018

El Gobierno busca acuerdos con la oposición para sacar adelante el Presupuesto Municipal para 2019, que crece un 8% y asciende a 64 millones de euros. La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha aportado detalles del documento este jueves en Hoy por Hoy, y ha avanzado que la próxima semana el Gobierno iniciará las reuniones con los grupos municipales que han comenzado ya analizar el borrador presentado por el Gobierno. "La prioridad de este presupuesto son políticas económicas, recursos sociales e inversiones" La comisión informativa en la que los grupos establecerán el dictamen favorable o no al documento no se convocará hasta después de Navidades. La idea del Gobierno es llevar a pleno el Presupuesto 2019 a finales de enero.