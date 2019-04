The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Nuestro "niño Jesús" alenta a la afición a subir a El Collao El portero del Alcoyano y uno de los más queridos por la afición, Miguel Bañuz, pasa por Ser Deportivos para tomar "el café del Alcoyano", desde recreativos Atlantic jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/04/2019) En las retrasmisiones de los partidos del Alcoyano que realizamos en Radio Alcoy, contamos las paradas del portero como apariciones del "niño Jesús", sus intervenciones fueron clave la temporada pasada y este año lo están volviendo a ser. Miguel Bañuz es el portero del Alcoyano y uno de los jugadores más queridos por la afición. El meta ha tomado "el café del Alcoyano" desde recreativos Atlantic. Con él hemos hablado de todo, pero el futbolista insiste en que el domingo suba toda la gente que quiere al Alcoyano porque será un buen partido.