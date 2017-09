The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Nuestro pasado nos ayuda a descubrir la ciudad” Lorena Zamorano, concejal de Turismo y Patrimonio, valora la alta afluencia de público en el arranque de la primera Semana Modernista de Alcoy miércoles, 20 de septiembre de 2017 “Hacía mucho tiempo que Alcoy estaba esperando una iniciativa así”, afirma a RADIO ALCOY la concejal de Turismo y Patrimonio, Lorena Zamorano, impulsora de la primera Semana Modernista de Alcoy, que ha comenzado con alta participación. “Sabíamos que sin la implicación de la gente era imposible que tuviera éxito. Debe ser una fiesta del pueblo”, recalca en la entrevista concedida a RADIO ALCOY. Zamorano valora que, por ejemplo, unas 200 personas abarrotasen el salón largo del Círculo Industrial para escuchar la charla ofrecida por Joel García sobre indumentaria de la época modernista. Bien nutridas de público estuvieron las inauguraciones de las dos exposiciones que llenan de arte la Capella de El Camí y la sala de muestras de la Fundación Mutua Levante. Con esta Semana Modernista, que culminará el fin de semana con múltiples actividades en torno a la Fira Modernista de La Glorieta, el departamento que dirige Zamorano pretende que los alcoyanos “descubran la ciudad a través del pasado”. También aspira a que el fin de semana la zona Centro se llene de turistas. La regidora resalta que “Alcoy tiene mucho patrimonio, una parte importante del cual está restaurado y en perfectas condiciones”. Hay, por tanto, que presumir de él y mostrarlo. En la primera edición de esta Semana Modernista destaca la figura del arquitecto Vicente Pascual. Su vida y obra son objetivo de una exposición fotográfica que puede visitarse en el Centre Cultural, donde el martes diferentes expertos analizaron la relevancia de uno de los padres del modernismo en la ciudad a través de una mesa redonda. “Hay muchos nombres vinculados al modernismo. Los iremos conociendo en próximas ediciones”, avanza Zamorano. Día 3 de la Semana Modernista Este miércoles destacan dos talleres, a partir de las 17.30 horas, en la sala Ágora. Uno sobre diseño y confección de sombreros y tocados. El segundo, destinado a los niños, a cargo del Grup de Danses Carrascal, sobre diseño y confección de Nanos i gegants. A las 19.30 horas, el historiador Pedro Juan Parra ofrecerá una conferencia en el Centre Cultural sobre La vida alcoiana en l’época del modernisme.