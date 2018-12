The examples populate this alert with dummy content

MANIFESTACIÓN Nueva convocatoria para reivindicar unas pensiones dignas La coordinadora por las pensiones de l'Alcoià y El Comtat cita a jubilados y jóvenes este sábado, a las doce del mediodía, en la plaza de España jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2018) Pensionistas presentes y futuros están llamados este sábado, a las doce del mediodía, a la Bandeja de Alcoy. La plaza de España acoge una nueva manifestación para protestar y reclamar unas pensiones dignas. Una iniciativa convocada por la coordinadora por las pensiones de l'Alcoià y El Comtat, cuyo delegado en Alcoy es Antonio Matarredona: "Son miles las personas jubiladas que viven en la miseria, con pensiones de miseria, primeramente las mujeres, que han cotizado en condiciones de inferioridad". La reivindicación cuenta con el apoyo de los sindicatos y los grupos políticos Guanyar Alcoi, Compromís y PSOE y que ha sido