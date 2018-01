The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-1 EBRO Nueva desilusión El CD Alcoyano vuelve a perder en El Collao ante el CD Ebro – Los de Galiana no han sabido reaccionar al gol del rival en el minuto 1 y cosechan una nueva derrota en casa domingo, 28 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Collao, CD Alcoyano-CD Ebro, minuto 1 de partido, rechace, Javi Cabezas la engancha con el pecho, pierna derecha y el esférico se va directo a gol. Ni mucho menos era el guión que tanto la plantilla del Alcoyano, como el cuerpo técnico o afición esperaba, pero así ha sido la realidad vivida en la vuelta del Deportivo a El Collao tras dos victorias consecutivas, ambas logradas a domicilio. 89 minutos por delante, todo un mundo, sin embargo, el Alcoyano y las ocasiones de peligro no han ido de la mano y apenas ha tenido uno o dos disparos entre los tres palos, algo insuficiente para poder darle la vuelta al marcador y brindarle una victoria a la afición blanquiazul. El balón no ha querido entrar y los aficionados que se han desplazado hasta El Collao se han vuelto a marchar antes de hora con la desilusión tan incrustada al cuerpo como el frío. Todo ello, envuelto en una dudable actuación arbitral en la que un posible penalti sobre Álvaro, que se disponía sólo ante el portero en un mano a mano que no ha sido pitado, y una cuantiosa cifra de cartulinas amarillas para los jugadores del conjunto alcoyanista en comparación con lo que se ha visto en el terreno de juego, un tanto afectado por las intensas lluvias vividas el fin de semana. Galiana ha movido ficha en la segunda parte y Mariano Sanz y Eldin han entrado en el terreno de juego por Mario Arques y Mario Fuentes respectivamente. El mayor revulsivo ha sido Eldin que ha disputado un grandísimo mano a mano con el portero rival en el minuto 58 que, finalmente ha quedado en nada. Y es que, aunque el Alcoyano ha merecido algo más, al menos el empate, también a consecuencia de que el Ebro tampoco ha merecido los tres puntos, la realidad es que los de Galiana llevan sin ganar en El Collao desde noviembre. Lino se ha incorporado al césped en sustitución de Gato que se ha retirado con molestias en el hombro. La primera jugada que ha disfrutado el ecuatoriano ha sido de peligro pero no ha habido más allá de esa ocasión aislada.