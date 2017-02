The examples populate this alert with dummy content

TROFEU FILAES Nueva edición con novedades El tradicional Trofeu Filaes se disputará en abril, los días 13 y 14, que este año contará con la incorporación de la categoría juvenil de fútbol 8 y habrá modificaciones en la carrera martes, 07 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/02/2017) El Centro de Deportes acogió una reunión en la que se acordaron las competiciones del Trofeo Filaes, que se disputará en abril, concretamente el jueves 13 y viernes 14. Este trofeo ya tiene cartel anunciador y es obra de Juan Climent. La principal novedad en esta edición será la incorporación de la categoría juvenil en futbol 8, Alberto Belda, concejal de Deportes, ha explicado en Ser Deportivos que “era una de las demandas por parte de las filàs, pedían dar cabida a los juveniles”. Además la carrera tendrá un gran cambio, ya que se solucionarán las tres principales quejas de los participantes; la ubicación de la prueba en Batoy, lejos del ambiente de fiesta y deporte, la exigencia del recorrido, con mucha pendiente y la distancia, ya que era muy corto. Está previsto que la prueba salga desde el polideportivo y se está estudiando un nuevo recorrido por sus alrededores, con una distancia aproximada de 6 Km. “Estamos intentando solucionar algunos inconvenientes, como la dificultad o lo alejada que estaba la carrera del epicentro del Trofeu que es el Polideportivo”, ha explicado Belda. Las filaes presentarán equipos de cuatro miembros. La salida será de todos los participantes a la vez, contabilizando al final la suma del tiempo de los cuatro miembros participantes. La carrera será el viernes, ya que el jueves, mucha gente que participaba en otros deportes no podía correr. El concejal de Deportes ha señalado que con estos cambios se pretende “lograr la máxima participación posible, ya que esa es la máxima del Trofeu”. Desde el Centro de Deportes ya se ha enviado toda la documentación e información a las filàs para que se puedan ir inscribiendo. El último día para realizar la inscripción será el 24de febrero y el 16 de marzo será el sorteo a las 19.30 horas. Para poder participar en el Trofeo la persona debe pagar hoja completa en su filà, por tanto los socios no pueden competir, de ahí que la documentación se llevará a la Asociación de San Jorge, que verificará que los festeros o festeras lo son. MODALIDADES DEPORTIVAS, CATEGORÍAS Y EDADES - FÚTBOL SALA SENIOR. Personas Festeras de pleno derecho, nacidas antes del 13 de abril de 1999 inclusive, 18 años con la posibilidad del 50% del equipo, de edad entre 16 y 18 años (2000 y 2001) - FÚTBOL SALA VETERANO. Personas Festeras de pleno derecho, nacidas antes del 13 de abril de 1982. (35 años) - FÚTBOL SALA ALEVÍN. Personas Festeras de pleno derecho, en los años 2005 y 2006, con la posibilidad de que juegan jugadores de categoría inferior. (Benjamín, nacidos en los años 2007 y 2008). - FÚTBOL 8 VETERANO. Personas Festeras de pleno derecho, nacidas antes del 13 de abril de 1982. (35anys) y anteriores con la posibilidad de 2 jugadores nacidos entre el 13 de abril de 1982 y el 13 de abril de 1984 (33 y 34 años). - FÚTBOL 8 INFANTIL. Personas Festeras de pleno derecho, nacidas en los años 2003 y 2004, con la posibilidad de que juegan jugadores de categoría inferior. (Alevín, nacidos en los años 2005 y 2006). - FÚTBOL 8 CADETE. Personas Festeras de pleno derecho nacidas en los años 2001 y 2002, con la posibilidad de que juegan jugadores de categoría inferior. (Infantil, nacidos en los años 2003 y 2004). - FÚTBOL 8 JUVENIL. Personas Festeras de pleno derecho, nacidas en el año 2000 y entre el 14 de abril y el 31 de diciembre de 1999, con la posibilidad de que juegan jugadores de categoría inferior (Cadete, nacidos en los años 2001 y 2002) - BALONCESTO. Persones Festeras de pleno derecho nacidas antes del 13 de abril de 2001 inclusive. - PADEL, SQUASH, TENIS MESA, CARRERA DE MONTAÑA. Personas Festeras de pleno derecho, nacidas antes del 13 de abril de 2003 inclusive. - PETANCA. Personas Festeras de pleno derecho.