CULTURA Nueva exposición festera en la sala Fernando Cabrera El Museu Alcoià de la Festa acoge la exposición 'Ilústrame', más de un centenar de dibujos, sanguinas y acuarelas de autores de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado que sirvieron para ilustrar artículos de la Revista de Fiestas lunes, 14 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/01/2019) La sala Fernando Cabrera del Museu Alcoià de la Festa acoge la exposición Ilústrame. La muestra es una selección de más de un centenar de dibujos, sanguinas y acuarelas de autores de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado que sirvieron para ilustrar los artículos publicados en las diversas ediciones de la Revista de Fiestas de Moros y Cristianos. Algunos de ellos con autores de renombre, como Rafael Guarinos. Lo explica el director del MAF, José Pascual: "En el siglo pasado, a los colaboradores pictóricos que tenía la entidad, algunos consagrados, otros estudiantes en la escuela de Bellas Artes de Valencia, se les pedía este trabajo". Escucha la entrevista completa acerca de la muestra festera.