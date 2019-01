The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Nueva zona de aparcamiento junto al Skate Parc Cuenta con 30 plazas para coches y 8 para motos - Está en la zona de inicio de una ruta urbana hasta la Font del Quinzet que se está acabando de acondicionar jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento ha habilitado una zona de aparcamiento junto al Skate Parc. Se trata de una zona asfaltada de 30 plazas para coches y 8 para motos. Con esta zona de aparcamiento se facilitará que padres y madres vayan a recoger a sus hijos al colegio Santa Ana, por los usuarios del Centre Cervantes Jove y por los del Skate Parc, así como por los vecinos del barrio. Además se está acabando el acondicionamiento de la ruta urbana que va desde esa zona hasta la Font del Quinzet, desde donde se puede pasar por parajes como el Racó de Sant Bonaventura o Els Canalons, siendo este aparcamiento una buena zona para empezar la ruta. Esta zona de aparcamiento se une a las ya acondicionadas de dos solares en el Centro, horno moruno y Verge d’Agost, dos en el Eixample, el Cid y Els Llençols y pronto habrá otra en El Camí.