EMPRESAS Y UNIVERSIDAD Nuevas firmas y diseños para el textil Ignacio Sánchez, director general de Leroy Merlín, lanza un llamamiento al sector textil para apostar por la calidad para adaptarse a las exigencias actuales del mundo cambiante en un acto organizado por la Cátedra AITEX-UPV viernes, 25 de octubre de 2019 Ignacio Sánchez, director general de Leroy Merlín, lanza un llamamiento al sector textil para apostar por la calidad para adaptarse a las exigencias actuales de un mundo cambiante. Su ponencia Sector textil: Competir en el siglo XXI' formó parte del acto organizado por la cátedra AITEX-UPV, con la colaboración de ATEVAL y ACETEX, dentro del I Encuentro de la dinamización del sector textil Ignacio Sánchez se ha sorprendido por la actividad empresarial de la ciudad de Alcoy y por la existencia de muchos alumnos en ingeniería textil, así como ha felicitado a los organizadores por esta jornada, que une a los estudiantes universitarios con las empresas. En el mismo acto, celebrado en el IVAM CADA Alcoi, se han entregado los premios de los trabajos final de grado relacionados con el sector textil, el premio startup del sector textil, el premio al mejor expediente mención textil del grado en ingeniería de diseño de producto, premio SEAT textil challenge, concurso Home Textiles y concurso de diseño con elementos textiles ACETEX-Escola d'Art.