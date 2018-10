The examples populate this alert with dummy content

MOVILIZACIÓN Nuevas protestas en el geriátrico del Preventorio por la falta de personal Denuncian el incumplimiento de la Generalitat al no incorporar a los nuevos trabajadores prometidos en febrero miércoles, 03 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los trabajadores del geriátrico Mariola La Asunción, en el Preventorio, han retomado este miércoles las movilizaciones para reivindicar más personal con el que atender a los mayores ingresados en la residencia. Los empleados han denunciado que la Generalitat ha incumplido sus promesas de ampliar la plantilla. “Planteamos una nueva campaña de movilizaciones con el objetivo de hacer visible la total y absoluta falta de respuesta a este problema”, ha señalado una de las trabajadores, Puri Auñón. Las protestas comenzaron hace justo un año. Cesaron en febrero después de que la directora general de Servicios Sociales, Mercé Martínez, prometiese la incorporación de 500 nuevas plazas en toda la Comunidad Valenciana. Según aquel compromiso, el nuevo personal debía incorporarse el pasado 1 de julio. Auñón ha manifestado que, tres meses después de esa fecha, la situación es idéntica a la de hace un año. “La plantilla se siente engañada y muy decepcionada debido al incumplimiento de las promesas políticas y a la inactividad de la administración”, ha señalado. Auñón también ha denunciado la tardanza de la conselleria en cubrir vacantes. Según ha precisado, solo ha cubierto uno de los dos puestos de auxiliar de enfermería vacantes desde julio. La movilización está apoyada por los sindicatos Comisiones Obreras y CSIF. También han estado presentes las concejalas de Guanyar Estefanía Blanes y Vicky Llácer. La protesta se reproducirá cada miércoles, de 10.30 a 11.00 horas, “hasta que, de una vez por todas, atiendan nuestras necesidades y a las de las personas ingresadas en estos centros”. Tal y como recogía un informe del Síndic de Greuges, la Conselleria de Igualdad ha reconocido que la actual plantilla en el geriátrico Mariola cumple la normativa, aun admitiendo que era insuficiente. La administración consideraba necesario ampliarla con 5 auxiliares de enfermería, 2 celadores, 2 subalternos, 1 técnico de animación sociocultural, un fisioterapeuta y un psicólogo a media jornada.