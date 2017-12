The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA Nuevas tecnologías para buscar empleo Macarena Florencio detalla técnicas para aprovechar Internet en el proceso de búsqueda de un puesto de trabajo viernes, 29 de diciembre de 2017 AUDIO Espacio Ágora (27/12/2017) ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías de la información en la búsqueda de empleo? La psicóloga Macarena se sienta en la mesa de expertos del Espacio Ágora de RADIO ALCOY para analizar esos cambios y ofrecer técnicas con las que aprovechar los recursos disponibles. Según afirma, el proceso no ha variado: se trata siempre de darnos a conocer ante las empresas. Para ese fin, Internet es un medio muy efectivo.