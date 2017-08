The examples populate this alert with dummy content

INCORPORACIÓN Nuevo defensa para el Alcoyano Cristian Galas ha sido cedido al club blanquiazul procedente del Albacete – El partido ante el Hércules será el domingo 27 de agosto a las 19.30 horas martes, 15 de agosto de 2017 El Club Deportivo Alcoyano suma una nueva incorporación, y al igual que Lado Mokhevishvili, Cristian Galas, llega cedido al club blanquiazul del Albacete Balompié para una temporada, es decir, hasta junio de 2018. Cristian Galas es un central zurdo de 24 años. Galas también puede jugar en el lateral izquierdo. Galas, natural de la Vall d'Uixó, se formó en las categorías inferiores del Villarreal, donde fue quemando etapas hasta subir al filial del submarino amarillo. Del 2014 al 2016 estuvo en el Espanyol B y la pasada campaña defendió los colores del Albacete. En la entidad manchega disputó 32 partidos en competición oficial y obtuvo el ascenso a Segunda División. Tanto Galas como Lado Mokhevishvili se incorporarán el próximo miércoles 16 de agosto a los entrenamientos del Deportivo Alcoyano y se pondrán a las órdenes de Toni Aparicio. Galas y Lado han llegado al Alcoyano mientras que el canterano blanquiazul Alejandro Mata ha sido cedido al Rayo Ibense. Mata ha disputado de numerosos minutos en la pretemporada del Deportivo. DEBUT EN EL COLLAO El CD Alcoyano se estrena en liga el próximo sábado 19 de agosto a las 18 horas a domicilio frente el Palamós, pero el debut en El Collao será el domingo 27 de agosto, a las 19.30 horas en el que será un partido vibrante, además de por el estreno liguero en el feudo blanquiazul, por el rival que recibirán los de Toni Aparicio, el Hércules CF.