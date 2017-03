The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Nuevo derbi comarcal El Unión Alcoyana FS vuelve a enfrentarse a un equipo de la zona, esta vez al Futsal Ibi – El partido se jugará en el Francisco Laporta el sábado 11 de marzo a las 17.30 horas viernes, 10 de marzo de 2017 Llega la jornada número 22 para el equipo de Javi Silvestre y en esta ocasión recibirá la visita en el Francisco Laporta del Futsal Ibi, así que de nuevo se disputará un derbi comarcal en este grupo. Un equipo, el Ibi, al que le costó de engrasar la máquina pero que viene en racha pues de los últimos 11 partidos tan sólo ha perdido en casa del líder Elda y del Ye Faky. Racha que le ha aupado a la segunda posición de la clasificación y que le hace un rival de muchísima entidad que pondrá a prueba la fiabilidad de los alcoyanos. Con la sensible baja de Rico, actualmente en plena lucha por el pichichi de la liga, los ibenses vienen a seguir aumentando su casillero de victorias para intentar auparse al segundo puesto final y poder así tener la posibilidad, no certificada aún por federación, de disputar la fase de ascenso a 2ª B. Mientras que el Ibi es segundo, el Unión Alcoyana FS es décimo con 22 puntos, después de tener un contraste importante en sus resultados, siete victorias, un empate y diez derrotas. En cuanto a los goles a favor, el Ibi lleva 101 por los 55 del conjunto alcoyano. Por parte de los de Javi Silvestre, con el buen partido realizado en Elda en la retina pero con el ansía de mejorar aquello que les apartó de poder puntuar la pasada jornada en el Pabellón de la Madera, sólo cabe dar el máximo en la pista para poner en duda el juego visitante y hacer presentes sus fortalezas. Para el partido, 17:30hrs, será duda Gomis hasta ultimísima hora pues sus problemas musculares no han acabado de menguar. El resto de la plantilla estará completamente disponible para el míster Javi Silvestre. Previamente al choque del primer equipo, concretamente a las 16 horas, el juvenil disputará tres nuevos e importantes puntos ante el CFS La Cañada.