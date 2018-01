The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Nuevo desplome en la ladera del río Riquer Las nuevas lluvias provocan la caída de parte de los restos del muro derruido hace un año y provocó la clausura de dos filaes lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las lluvias del fin de semana han provocado un nuevo desprendimiento del muro de la ladera del cauce del río Riquer. El problema que desde hace un año mantiene clausuradas las sedes sociales de las filaes Llana y Abencerrajes se ha repetido este fin de semana. Se ha desplomado una parte de los restos del muro, según informan fuentes municipales. Los técnicos van a valorar la demolición del tramo de muro que todavía sigue en pie. El presupuesto municipal de este año contempla una inversión de medio millón de euros para consolidar la parte de la ladera más afectada por los desprendimientos del año pasado. El Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar con las filaes en la construcción de nuevas salidas de emergencia, ya que las actuales conducen a la balconada más afectada por el derrumbe. Según fuentes del Gobierno, este cambio permitirá reabrir los locales antes de las próximas fiestas.