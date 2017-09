The examples populate this alert with dummy content

ABOGADOS Nuevo fallo favorable al Colegio de Alcoy en su pugna con Alicante por los juzgados de Ibi El TSJ ratifica que Alcoy tiene las competencias sobre el partido judicial ibense – El Colegio de Alicante ha recurrido el tercer fallo en su contra ante el Supremo miércoles, 06 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (06/09/2017) El Tribunal Superior de Justicia ha sentenciado que el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Alcoy incluye también el partido judicial de Ibi. El tribunal ha rechazado las tesis del Colegio de Alicante, que reivindica las competencias sobre los juzgados de La Foia de Castalla y que ya ha recurrido el fallo ante el Tribunal Supremo. La sentencia del TSJ es el tercer fallo que otorga la razón al Colegio de Abogados de Alcoy, que prestaba servicios como el turno de oficio en Ibi cuando estaba integrado en el partido judicial de Alcoy. La creación del partido judicial de Ibi abrió el conflicto, puesto que agrupó a otros municipios de La Foia de Castalla sobre los que tenía competencias el Colegio de Abogados de Alicante. Los letrados de Alicante abrieron entonces una delegación en Ibi y los dos colegios se repartieron las funciones a base de acuerdos puntuales. Hasta que el Colegio de Alicante se atribuyó las competencias sobre el partido judicial de Ibi, a principios de siglo, en su nuevo estatuto, impugnado por el Colegio de Abogados de Alcoy. El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el órgano competente para dirimir controversias entre colegios que abarcan territorios de un diferentes partidos judiciales, resolvió que Ibi quedaba dentro del ámbito del Colegio de Alcoy. El laudo lo recurrió el Colegio de Alicante. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia rechazó el recurso y falló a favor de los intereses de Alcoy. El recurso a esta sentencia es el que ha rechazado ahora el TSJ. “Hay tres fallos favorables al Colegio de Alcoy, pero aún no hay una decisión firme”, recalca el decano de Alcoy, Ricardo de la Encarnación. La sentencia del TSJ, entre otros fundamentos, valora que Ibi pertenecía al partido judicial de Alcoy y que la villa juguetera está más próxima a Alcoy que a Alicante. La delegada del Colegio de Abogados de Alicante en Ibi, Mari Carmen Sánchez, confirma el recurso de casación presentado ante el Supremo. Sánchez resalta que el Colegio de Alicante asume actualmente la gestión del turno de oficio del partido judicial. “Fue Alicante el colegio que estuvo en los inicios del partido judicial y después dotó medios y personal”, afirma. La delegada subraya que Alicante ofrece más servicios a los letrados que el Colegio de Alcoy, como formación o acceso a jurisprudencia e información jurídica. “Son herramientas básicas”, añade. El decano de Alcoy insiste en que el conflicto no tiene consecuencias sobre los ciudadanos, que tienen garantizado el servicio del turno de oficio. Independientemente del colegio que lo asuma. La decisión final la tiene el Supremo.