FÚTBOL Nuevo fichaje para el Alcoyano Ali Diakité es el nuevo jugador blanquiazul que procede del Villanovense equipo de Segunda División B, grupo IV jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El nuevo jugador del CD Alcoyano, Ali Diakité, es costa marfileño, tiene 26 años y juega de medio centro defensivo. Es un jugador al que se caracteriza por su fuerza y contundencia, que servirá para darle al equipo de Vicente Parras más seguridad defensiva. Este jugador se convierte en el décimo tercer fichaje de la secretaria técnica que ya ve como se va completando el nuevo proyecto en tercera división.