Copa Federación Nuevo Formato para la Copa Federación La nueva edición de la Copa Federación, en la que participará el Alcoyano, ya está en marcha lunes, 05 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano ha pasado como cabeza de serie en la Copa Federación y no tiene que disputar la fase autonómica. Entre la primera y la tercera ronda los rivales del equipo blanquiazul serán por proximidad geográfica, es decir, Castellón, Sabadell y los ganadores de la fase autonómica de las regiones de Murcia, Valencia, Baleares, Cataluña y Aragón. Las eliminatorias serán a partido único en todas las rondas. La primera ronda será el 3 de octubre, la segunda el 17 de octubre, la tercera ronda el 7 de noviembre, la semifinal será el 21 de noviembre y la final el 5 de diciembre. En el caso de ser semifinalista, se accede a la primera ronda de la Copa del Rey, donde se enfrentaría a un equipo de Primera División o de Segunda División.