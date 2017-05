The examples populate this alert with dummy content

LESIÓN Nuevo revés para Mario Fuentes El defensa blanquiazul sufre una microrrotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda y estará de baja dos semanas – Tomás Ruso fue proclamado mejor defensa del Grupo III de la Segunda B en los Premios Golsmedia martes, 09 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (09/05/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (09/05/2017) Desde el 12 de marzo uno de los capitanes del Club Deportivo Alcoyano, Mario Fuentes, no ha vestido la elástica blanquiazul en un partido oficial. En el partido frente el Lleida Esportiu en el minuto 29 de la primera parte por Pau Bosch. Fuentes jugó ese partido tras lesionarse la anterior jornada ante el Badalona en Alcoy cuando se hizo un esguince de grado 1 de ligamento lateral externo del tobillo izquierdo. Tan sólo una semana después de retirarse lesionado en El Collao volvió a jugar y lo hizo de titular ante el Lleida. Ahora, a principios de mayo, y después de haber salido de la enfermería hace algunas semanas, Fuentes vuelve a constar en la lista de lesionados. Tras la resonancia realizada por el club el 8 de mayo, se constata que el jugador tiene una microrrotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda. El tiempo de baja es de dos semanas por lo que el madrileño se perderá el inicio del play off. Dos semanas que se suman a las siete que lleva actualmente alejado de los terrenos de juego. Por otra parte, Mario Arques también salió de la enfermería hace algunas semanas pero por el momento no ha disputado ningún minuto en los últimos partidos ya que lleva desde enero sin jugar. En esta semana, en la que el Alcoyano se enfrenta a un mero trámite frente el Atlético Baleares el domingo 14 de mayo a las 18 horas, el club espera poder recuperar a alguno de ellos. Para ese partido el míster, Toni Seligrat, deberá tener en cuenta que Tomás Ruso, Manuel Gato y José María López Silva tienen cuatro amarillas, y que de ver la quinta en el encuentro del domingo se perderían el primero del play off. PREMIOS GOLSMEDIA En la gala de los Premios Golsmedia 2017 celebrada el lunes 8 de mayo en Alzira, el defensa del Deportivo Alcoyano, Tomás Ruso fue galardonado como Mejor Defensa del Grupo III de la Segunda B. Ruso no estuvo solo en ese evento ya que, aunque no fueron premiados, sí que estuvieron nominados Marc Martínez a Mejor portero, Fran Miranda a Mejor Centrocampista, Gato a Mejor Delantero y Toni Seligrat a mejor entrenador. Una nominación en cada posición del campo y también en el banquillo que demuestran, aparte de los resultados deportivos, la gran temporada realizada por el club blanquiazul.