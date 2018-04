The examples populate this alert with dummy content

BADALONA - ALCOYANO Nuevo test para alejarse del peligro El Badalona lleva siete partidos consecutivos ganados - El encuentro será el sábado a las 12.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 30 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Intentar cortar la sensacional racha del Badalona,que lleva siete de siete, ganar tres puntos y alejarse del descenso, es el objetivo principal del Alcoyano en su visita al Municipal de Badalona. No será fácil, pero no le queda otrra el deportivo que no sea ganar para seguir con las buenas sensaciones que tiene el equipo, pero que no se trasforman en resultados. El entrenador del Alcoyano, Mario Barrera, tendrá que inventar defensa, ya que ni Ruso ni Fuentes pueden jugar. Ademas la lista de bajas la completan, Nieto, Eldín y se mantine la duda de Álvaro García. Todo indica que Barreda volverá al lateral y Ribelles al centro de la defensa, aunque el técnico tiene varias alternativas puesto que Ribelles es clave en el centro del campo con López Silva y Arques. Recupera a Lino y Mariano que no jugaron la semana pasada por sanción. Martínez García del colegio Riojano, será el árbitro encargado de dirigir el partido. El encuentro será el sábado a las 12.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web desde las 11.45 horas.