ULTRA FONDO Nuevos retos para el nuevo año Vicente Juan García, corredor de Villena afincado en Alcoy prepara ya sus próximas carreras – La primera será en Laponia el mes de febrero miércoles, 11 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/01/2017) Vicente Juan García, corredor de ultra fondo afincado en Alcoy, tiene en mente muchos retos, entre ellos uno que consistiría en una non-stop de 400 kilómetros por el desierto de Gobi en China. El primer destino del 2017 será Laponia, en febrero. El recorrido de 250 kilómetros será por parajes donde las temperaturas son de más o menos 30 grados bajo cero y las auroras boreales estarán presentes. La única experiencia que tiene Vicente Juan en hielo y nieve fue en la Antártida en 2012 y ganó la carrera que disputó. En mayo, correrá una carrera en una de las islas de Hawái y después en noviembre volverá a encontrarse con el desierto, en este caso el de Namibia, considerado como el más antiguo. Además tiene en mente realizar una prueba de 400 kilómetros non-stop en el desierto de Gobi, situado en China, pero por el momento el corredor no tiene confirmada esta participación. Todos estos proyectos después de haber cerrado un 2016 repleto de éxitos por diferentes puntos de todo el mundo. Vicente Juan cerró un magnífico año ganando en la Jungle Ultra en Perú, en la Endurance Trail Running de Costa Rica y en el Trail Solidari de Alcoi por equipos, además de la última victoria del 2016 en la The Ancient Khmer Path en Camboya.