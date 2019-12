The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO Números de escándalo A nueve puntos del segundo y equipo máximo goleador y menos goleado del grupo - Desde el restaurante La Hidro del hotel Sercotel Ciutat d'Alcoi analizamos los números del Alcoyano y la victoria ante el Eldense lunes, 02 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/12/2019) Ser Deportivos se traslada al hotel Sercotel Ciutat d'Alcoi para realizar nuestro habitual Sanedrín, en este caso desde el restaurante del hotel, La Hidro, y analizar la última victoria del Alcoyano ante el Eldense. El equipo de Vicente Parras aumenta su ventaja con sus perseguidores y no hay nadie que, de momento, le haga sombra en el campeonato. Unos números de escándalo, equipo menos goleado y máximo goleador del grupo, que os contamos en Ser Deportivos desde el hotel Sercotel Ciutat d´Alcoi con Rafa Carbonell y Paco Agulló.