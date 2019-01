The examples populate this alert with dummy content

DESAPARICIÓN Numerosos voluntarios se suman a la búsqueda del desaparecido en Alcoy El operativo, integrado por Policía Nacional y Local, bomberos, grupo rescate, Acif, radioaficionados, Protección Civil y amigos, se reunirá a las 13.30 para valorar las necesidades de la tarde domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Local ha activado a las nueve de la mañana de este domingo, 27 de enero, el operativo de búsqueda de un chico de 19 años cuyo rastro se perdió el pasado viernes 25 de enero. Según la descripción facilitada a través de las redes sociales, en el momento de su desaparición vestía pantalón de chándal y sudadera azul y zapatillas de deporte de color blanco. El operativo de búsqueda ha fijado su puesto de mando en las dependencias de la Policía Local con los teléfonos de contacto 618683257/618 68 32 58. En la búsqueda del joven desaparecido se han implicado agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, grupo rescate, voluntarios de Acif, de radioaficionados 30 Charli Alpha, Protección Civil, bomberos y amigos del desaparecido. Un helicóptero de la Diputación de Alicante se ha sumado a la búsqueda desde el aire el domingo por la mañana. El operativo de búsqueda del joven desaparecido agradecía a través de twitter la gran cantidad de voluntarios que se han ofrecido para unirse a la labor de búsqueda y emplazaba a la reunión que mantendría a las 13:30 horas para valorar las necesidades de la tarde.