EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Nunca me había pasado tener que entrar con una invitación para jugar" El jugador del Deportivo Juli, ha sido nuestro invitado en Ser Deportivos tomando "el café del Alcoyano" jueves, 12 de septiembre de 2019 Juli es sin duda uno de los flamantes fichajes del Alcoyano esta temporada. El jugador natural de Alcoy ha sido nuestro invitado en "el café del alcoyano" desde Premium Sport Café. Con Juli, hemos hablado de su carrera, del presente y futuro, del Cuidad de Alcoy y de la polémica que hay con las entradas ante el Atzeneta. Un programa con la colaboración de Héctor Rua y que se nos ha quedado corto. No te pierdas todo lo que ha dicho el jugador del Alcoyano.