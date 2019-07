The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Nunca pedimos formar parte del gobierno" El portavoz de Compromís, Marius Ivorra, analiza el arranque de la legislatura - Aborda algunas acciones con las que ha comenzado a fiscalizar desde la oposición jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/07/2019) El portavoz de Compromís y concejal, Marius Ivorra, en la entrevista concedida a Radio Alcoy ha desmentido que tras las elecciones su grupo solicitase integrarse en el gobierno local con el PSOE. "Nunca pedimos formar parte del gobierno local", tal y como se publicó en prensa y en alusión a una eventual solicitud de la vicepresidenta del Consell previa a la firma del Botanic II. Ivorra ha negado tal extremo. "No nos fiamos del PSOE", ha zanjado. Un mes después de la constitución del nuevo Ayuntamiento, el concejal nacionalista ha lamentado que los resultados electorales hayan supuesto una reducción de la representación de Compromís. Ha abordado algunos de los asuntos a través de los cuales ha comenzado a "fiscalizar" al gobierno local como el Centro de Enfermos Mentales o la proliferación de vertederos incontrolados, que han generado sus primeras críticas a la gestión del PSOE.