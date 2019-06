The examples populate this alert with dummy content

SER LEYENDA “Nunca pensé que podría llegar a ser concejal” Estrenamos desde el Centro Comercial Alzamora, el espacio Ser Leyenda, dentro del programa Ser Deportivos – El primer invitado es Miguel Juan Reig viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/06/2019) Durante el mes de junio, Ser Deportivos se convierte en Ser Leyenda. Personajes importantes del mundo del deporte local pasarán por Ser Deportivos en este espacio para conocerles un poco más y hablar de su trayectoria. Hoy desde el Centro Comercial Alzamora estrenamos esta sección con Miguel Juan Reig, toda la vida en el deporte y la próxima semana será nombrado concejal de Deportes. Desde la primera planta del Centro Comercial Alzamora, hablamos con él de muchas cosas interesantes, desde sus inicios hasta lo que le viene.