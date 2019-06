The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Nuria Doménch reivindica la importancia de la enfermería oncológica Lleva dos años como vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica y ha participado recientemente en un congreso internacional en Salamanca martes, 04 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/06/2019) Nuria Doménech, enfermera del Hospital Virgen de los Lirios, especializada en Oncología, ha visitado Radio Alcoy para explicar y reivindicar la labor que se está realizando desde su colectivo en los últimos años. Nuria es vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica desde hace dos años, entidad que ha organizado el XVII Congreso Nacional y I Congreso Internacional que ha tenido lugar en Salamanca. Además de hablar de este congreso en el que participó entre otros, el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, también ha explicado otras iniciativas como son la de NursingNow o su participación en el grupo de trabajo de EONS, Sociedad Europea de Enfermería Oncológica, del que formó parte durante 4 años y los avances en la curación del cáncer y en los tratamientos cada vez menos agresivos.