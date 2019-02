The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Objetivo: 300 donaciones Los alumnos de cuatro centros educativos culminan el 14 de febrero el proyecto educativo Sang Valentí lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/02/2019) Los escolares de los colegios diocesanos de Alcoy, Sant Roc, Arnauda, Paúlas y Santa Ana, se unen en el proyecto educativo Sang Valentí, que tiene por finalidad concienciar sobre de la importancia de la sangre en el correcto funcionamiento de las personas. El proyecto Sang Valentí lo han explicado este lunes en Hoy por Hoy los profesores Tania Botella, Jorge Carbonell y Toni Davila y los alumnos Elena Cortés, Dalía Barceló, Ángel Llácer y Aitana García. Han señalado cómo que se han implicado las diversas materias para fomentar el aprendizaje por proyectos. El objetivo final es obtener la mayor cantidad de sangre posible en la donación organizada para el jueves 14 de febrero en las Paulas desde las 9,30 de la mañana. "Queremos ser ambiciosos. Nos gustaría llegar a las 300 donaciones" Los colegios han contado con el apoyo mediático de famosos como la presentadora Anne Igartiburu, el jugador de fútbol Jorge Molina o el actor José Gabriel Campos. Los escolares han podido conocer la opinión de los expertos sobre la importancia de las donaciones.