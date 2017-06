The examples populate this alert with dummy content

ALTA MONTAÑA Objetivo: Pico Lenin Nacho Gómez y Lorena Padilla parten hacia Asia para intentar hacer cumbre en un pico de 7.134 m. – Una aventura que patrocina la Mutua de Levante jueves, 29 de junio de 2017 Los deportistas Lorena Padilla y Natxo Gómez se han propuesto coronar el Pico Lenin de 7.134 metros en la cordillera de Pamir entre las fronteras de Tayikistán y Kirguistán. Mutua Levante Seguros colabora en el patrocinio de esta expedición que se iniciará el próximo 11 de julio. Mutua Levante ha visto desde el principio en este proyecto importantes valores que podrían resumirse en uno ‘espíritu de superación’. Una actitud presente en estos dos montañeros que se verá reflejada durante la expedición y en retos tan importantes como serán aclimatarse a condiciones extremas, trazar un plan para la ascensión o saber valorar los factores externos antes de atacar el pico. Durante los 20 días de expedición los dos deportistas alcoyanos utilizarán hasta 4 campamentos base situados a diferentes altitudes. 15 días después de la llegada está prevista la ascención desde el 3er campamento situado 6.100 m. que les llevará por una cresta de hielo hasta la cumbre a 7.134 m. Pero este viaje que ahora se inicia no acaba en el pico, después del descenso llegará el momento de compartir la experiencia. Mutua Levante no solo quiere colaborar en la expedición también quiere propiciar la comunicación de esta aventura que sin duda marcará un hito en el deporte alcoyano. Una aventura que tendrá lugar en el corazón de Asia y en la que deseamos estar presentes para sentir la fuerza de la naturaleza.