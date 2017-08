The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD VIAL Objetivo: reducir la velocidad en el casco urbano La Policía y al área de Movilidad trabajan un plan para evitar la circulación de vehículos por encima de los límites viernes, 25 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/08/2017) Las concejalías de Seguridad y Movilidad trabajan un plan para reducir la velocidad a la que circulan los vehículos por el casco urbano de Alcoy. La Policía Local advierte de que las velocidades que alcanzan los vehículos son excesivas. A juicio del jefe de la Policía Local, David Lerma, “no es normal” la velocidad a la que se circula en Alcoy. Según afirma, un objetivo básico del cuerpo es reducir esa velocidad de circulación. “No podemos consentir cómo se circula en calles como Entenza o L’Alameda”, manifiesta. El jefe de la Policía no olvida de que la circulación por encima de los límites de seguridad ha sido el origen de accidentes, especialmente atropellos. Tanto el área de Policía como el departamento de Movilidad coinciden en señalar como necesarias medidas que eviten este problema y garanticen la seguridad vial. El Ayuntamiento va a elaborar un estudio para señalar los principales puntos negros, en los que establecerá zonas de velocidad reducida e instalará badenes que obliguen a los conductores a levantar el pie del acelerador. El primer paso ya lo ha dado con la limitación a 20 kilómetros por hora en la vía, en la calle Escultor Peresejo, o a 30 kilómetros en el caso del Centro. Una de las propuestas es instalar resaltos en el puente de San Jorge. Esta medida ha dado resultados en el acceso a Alcoy por el Viaducto.