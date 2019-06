The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Obras en las bóvedas de la Vaguada El Ministerio está subsanando los problemas en esta parte baja de la Vaguada sin que se produzcan cortes de tráfico - Sí está habiendo problemas fluidez en las obras del carril ciclo-peatonal emtre Batoi y Zona Nord miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/06/2019) El Ministerio de Fomento interviene en la Vaguada para subsanar los problemas en las bóvedas por deformaciones en el terraplén, así como están tomando datos en el proceso de solución, según informan desde el Ministerio. Los trabajos se están desarrollando estas semanas y, como apunta Jordi Martínez, edil de Obras, el departamento estatal se puso en contacto con el Ayuntamiento para poder actuar en estos terrenos municipales, aunque en un principio le explicaron que estas actuaciones no implicarían cortes de tráfico dado que se realizarían en la parte baja de este tramo de carretera. Y de una actuación viaria a otra como es la creación de carril ciclo-peatonal entre final de la Avenida de Tirant lo Blanc en la parte final de la Zona Nord cercana a la entrada por Cocentaina y Batoi. Estas obras, que se van a realizar durante los próximos cuatro meses, se encuentran bastante avanzadas. Ahora, los trabajos se centran entre la zona de la Estación y la avenida Carmen Vidal donde se sí producen cortes puntuales de tráfico y problemas de fluidez. En Maestro Ribera Montes, en la zona de la Colonia de Aviación, está cortada la banda de estacionamiento y por lo que respecta a la zona de l’Horta Major, y según informan desde el departamento de Obras, se trabajará en el talud existente y afectará a la circulación de la calle Font de Mariola.