URBANISMO Obras Públicas ve inviable el polígono de Pagos por su afección al paisaje Considera inadecuado el proyecto porque ya existe suelo para industria innovadora en la ATE Alcoinnova – La conselleria pide reducir la superficie residencial del Sargento para rebajar el impacto sobre la sierra de Mariola jueves, 09 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/02/2017) La Conselleria de Obras Públicas considera “inviable” el polígono de Pagos. En los informes emitidos al nuevo Plan General de Alcoy por las diferentes direcciones generales advierte de la afección sobre el paisaje del parque empresarial, un proyecto que, además, considera inadecuado por repetir el modelo de Alcoinnova. Los informes que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio han emitido sobre el nuevo Plan General Estructural de Alcoy son contundentes. Según la documentación a la que ha tenido acceso RADIO ALCOY, la Dirección General de Ordenación del Territorio califica directamente como inviable el parque industrial de Pagos por las importantes afecciones paisajísticas que conlleva. La zona de Pagos, que abarca una superficie de 27,4 hectáreas, es la alternativa que el Gobierno local ha planteado para poder ubicar empresas innovadoras. Incluso llegó a ofrecer ese suelo a La Española para evitar el desarrollo de Alcoinnova en La Canal. Precisamente este proyecto, ya aprobado a través de la figura de Actuación Territorial Estratégica, es la base para que la misma dirección general apunte que pagos es inadecuado debido a la existencia de un parque empresarial con alto componente de innovación: Alcoinnova. Aparte de cuestionar una de las alternativas de reserva de suelo industrial, Obras Públicas pide reducir la superficie del suelo residencial en el Sargento, de 95 hectáreas, por su posible afección sobre el Parque Natural de la sierra de Mariola y por la necesidad de frenar los crecimientos dispersos. Recuerda la conselleria que los crecimientos residenciales deben ajustarse a los límites máximos de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Otra de las peticiones de la conselleria es revisar y completar el estudio de paisaje con, entre otros documentos, un estudio visual del conjunto histórico de El Molinar. El Ministerio de Industria y la Dirección General de Obras Públicas también han emitido informes desfavorables al Plan General por la falta de estudios de tráfico de las carreteras del término municipal y por la necesidad de ajustar las normas urbanísticas a la legislación estatal de telecomunicaciones.