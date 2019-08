The examples populate this alert with dummy content

ACTUACIÓN Obras para transformar Els Solers en Centro de Interpretación La fábrica ubicada en el Molinar será uno de los principales puntos de atención de una zona de gran valor histórico y que es Bien de Interés Cultural lunes, 19 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy realiza una serie de actuaciones en la fábrica de Els Solers, en la zona de El Molinar, para ubicar un Centro de Interpretación del origen de la industria valenciana en general y alcoyana en particular. Los trabajos de rehabilitación incluyen un tratamiento de los alzados, la incorporación de elementos para el funcionamiento y adecuación del edificio con un ascensor y una escalera exterior, así como crear en el exterior un acceso adaptados para todos los visitantes. El proyecto, que ha sido redactado por el arquitecto alcoyano Ciro Manuel Vidal, tiene un coste de 712.090 euros y la mitad del mismo será pagado por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, con fondos Feder. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, destaca que con esta actuación se consolida esta área, declarada Bien de Interés Cultural, además de que, de dotar un espacio para, con nuevas tecnologías, mostrar su pasado. Está previsto que esta primera fase del proyecto termine a principios de 2020. Y ya se proyecta la segunda fase que incluirá la rehabilitación del Molino Viejo, la cúpula del acuífero del Molinar y la recuperación de la red de las primeras aguas, incluyendo las ruedas hidráulicas.