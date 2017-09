The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 VILLARREAL B Ocasión perdida El Alcoyano sigue sin ganar en El Collao tras empatar 1-1 frente el Villarreal B a pesar de que el rival ha jugado con uno menos toda la segunda parte - Ribelles puso el tanto del empate en el 66 domingo, 17 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano de Toni Aparicio continúa undécimo en la tabla con seis puntos tras empatar 1-1 ante el Villarreal B en El Collao. Los blanquiazules no pudieron aprovechar la inferioridad numérica del rival, ya que el filial del submarino amarillo jugó toda la segunda parte con uno menos tras la expulsión de Raba al ver la segunda amarilla en el minuto 41. El Villarreal B se adelantó en el marcador en el minuto 30 de partido con gol de Dalmau tras convertir un rebote del balón en gol. Seguidamente, el capitán blanquiazul, Mario Fuentes, lanzó el balón al larguero pasando el esférico por varios jugadores del Alcoyano, quedándose en una ocasión de las tantas que dispuso el conjunto de Aparicio durante el partido. El rival demostró la calidad de sus jugadores durante toda la primera mitad y parte de la segunda hasta que el gol del Alcoyano les hizo bajar una marcha y tratar de perder tiempo en cada ocasión que les era posible ya que estaban jugando con uno menos, y en esa situación, fuera de casa, el empate se da por bueno. Por parte del Deportivo, falta efectividad de cara a gol, ya que los de Aparicio llegaron en varias ocasiones a la portería de Diego que en tan sólo una ocasión tuvo que demostrar por qué es el cancerbero del filial del submarino amarillo. Bañuz también tuvo que intervenir en varias ocasiones salvando a su equipo de la derrota, una de ellas, un mano a mano que el banquillo amarillo ya cantaba gol. El Alcoyano parece que no termina de arrancar y es que es undécimo en la tabla con seis puntos de los 15 posibles, y sin conocer la victoria en El Collao, cifras que nada se asemejan a las del pasado año, fijando en esta temporada el mismo objetivo que en la campaña anterior: el play off y el ascenso, y todavía más después de quedarse por tercer año consecutivo fuera de la Copa del Rey.