ELECCIONES MUNICIPALES Ocho aspirantes a la Alcaldía de Alcoy Cuatro hombres y cuatro mujeres optan a gobernar en la ciudad - El actual primer edil, Antonio Francés, es el único que repite como alcaldable viernes, 10 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (10/05/2019) Antonio Francés opta por tercera vez a la reelección como máxima autoridad de la ciudad. El socialista accedió a la alcaldía de la ciudad en 2011, tras un pacto con Compromís EU, y revalidó el cargo en 2015, esta vez gobernando en minoría con 9 ediles. En los próximos comicios, Francés, que es diplomado en Ciencias Empresariales y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, opta a poder seguir gobernando en la ciudad. Sandra Obiol es la mujer que encabeza la candidatura de Guanyar Alcoi. Obiol es profesora de Sociología en la Universidad de Valencia y concurre por primera vez a los comicios locales, después de que fuese elegida como alcaldable en las primarias que celebró la plataforma ciudadana. Podemos Alcoy se presenta por primera vez en solitario y, tras obtener el máximo apoyo en las Primarias, Naiara Davó es la número 1 de la lista morada. Davó, licenciada en Ciencias Políticas, ha sido concejal de Guanyar Alcoi en esta última legislatura y ahora se estrena como alcaldable. De la mano de Ciudadanos se presenta Rosa García. Ella ya concurrió como número 2 de la formación naranja en las municipales de 2015, pero dejó su escaño en el Pleno de Alcoy para acreditarse como diputada de Ciudadanos en les Corts Valencianes, donde ha estado ejerciendo su actividad política los últimos cuatro años. El Partido Popular concurre a la cita electoral con una renovada lista que encabeza el periodista Quique Ruiz quien, desde que el pasado mes de noviembre fuese presentado como candidato, no ha cesado de preparar las propuestas que llevará a cabo en la ciudad si consigue gobernar los próximos cuatro años. Compromís presenta a Marius Ivorra para la Alcaldía de Alcoy, quien también obtuvo un respaldo mayoritario de la asamblea de la formación nacionalista para ser el alcaldable. Ivorra se incorporó a la Corporación Municipal en 2016 tras la marcha de David Abad, es el portavoz del grupo municipal y ahora opta a ser la máxima autoridad de la ciudad. A la cita del 26 M también concurren dos nuevas candidaturas como la de Vox, con su alcaldable David Andrés Abad, y Tercera Edad en Acción, con María Dolores Calero.